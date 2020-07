Tremors è il film stasera in tv lunedì 20 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tremors film stasera in tv: cast

La regia è di Ron Underwood. Il cast è composto da Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross, Reba McEntire, Ariana Richards, Charlotte Stewart, Robby Jacoby, Tony Genaro.

Tremors film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. In una cittadina americana, Perfection Valley, situata tra aspre montagne rocciose e sterminate distese sabbiose, improvvisamente avvengono morti misteriose. Val ed Earl, due giovani tuttofare, e Rhonda, sismologa, non capiscono quale possa essere la causa delle sciagure. Alla fine si accorgono della presenza minacciosa di enormi e disgustosi vermoni che si muovono sottoterra e vengono attratti da qualsiasi vibrazione del suolo. I mostri avanzano sempre più: Val ed Earl che, insoddisfatti del proprio lavoro vorrebbero andarsene in cerca di fortuna, sono costretti a restare sul posto e a cercare un sistema per distruggere le terribili creature.

Si organizza una difesa disperata: i due amici, Rhonda, Burt e la moglie Heather, esperti di armi, Miguel, Melvin, Nancy e la figlia Mindy, Walter ed altre persone si rifugiano sui tetti delle poche case per cercare scampo. Purtroppo qualcuno ancora muore a causa dei mostri: ma alla fine, con coraggio e determinazione, Val, con una pesante macchina agricola, e Burt, con le sue potenti armi, riescono a mettere tutti in salvo e ad uccidere i nauseanti vermoni. Torna la serenità nella cittadina e Val può finalmente dichiarare il proprio amore a Rhonda.

Tremors film stasera in tv: curiosità

Il film, diventato un cult del suo genere, ha avuto ben 5 sequel e una serie tv andata in onda nel 2003.

La pellicola fa alcune citazioni ai film anni ’50, come ad esempio a Assalto alla Terra.

Tremors streaming

Tremors streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tremors film stasera in tv: trailer

