Finalmente La Felicità è il film stasera in tv lunedì 20 luglio 2020 in onda in prima serata su Canale 5.

Finalmente La Felicità film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 dicembre 2011

GENERE: Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Leonardo Pieraccioni

CAST: Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero, Thyago Alves, Andrea Buscemi, Shel Shapiro, Maurizio Battista, Michela Andreozzi

DURATA: 93 Minuti

Finalmente La Felicità film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Benedetto, un professore di Lucca, partecipa al programma di Maria De Filippi C’e’ Posta Per Te e scopre di avere una sorella adottiva. La madre, morta da poco, aveva infatti adottato a distanza una bambina brasiliana. Sono passati tanti anni e quella bambina adesso è diventata una bellissima modella. La ragazza arriva in Italia per lavoro e vuole cogliere l’occasione per conoscere il fratellastro Benedetto (Leonardo Pieraccioni). I due danno così vita ad un incontro imprevisto, che sarà pieno di colpi di scena e di situazioni esilaranti.

Finalmente La Felicità film stasera in tv: curiosità

Al film partecipa Maria de Filippi nei panni di se stessa, quando all’inizio viene inscenata una puntata di C’è Posta Per Te.

Nella pellicola non poteva mancare un cameo di Massimo Ceccherini, amico di lunga data di Pieraccioni. L’attore compare come paziente dell’ospedale.

In Italia il film ha incassato in totale oltre 10 milioni di euro.

Finalmente La Felicità streaming

Finalmente La Felicità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Finalmente La Felicità film stasera in tv: trailer

