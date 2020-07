CHICAGO P.D. 6 EPISODI 21 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 martedì 21 luglio 2020 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. 6 trama episodi 21 luglio 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 9 Dipendenze. Mentre la sua dipendenza dagli antidolorifici da prescrizione aumenta, Antonio supera i confini del lecito, mettendo in pericolo qualcuno vicino a lui e mettendo a rischio tutta la squadra. Voight, consapevole di quanto sta accadendo al suo detective, cerca di metterci una pezza, ma inutilmente. La situazione precipita quando la figlia di Antonio viene rapita.

Chicago P.D. 6 trama episodio 10 Una squadra. Antonio, dopo aver liberato la figlia precedentemente rapita, uccide il responsabile, Rizzo. Voight sapendo che Antonio era sotto effetto di ossicodone decide di prendersi la colpa al suo posto ma Ruzek non glielo permette, dichiarando di essere lui il colpevole e di aver agito per legittima difesa. Iniziano cosi’ le indagini su di lui da parte dell’IRT e del COPA. Nel frattempo l’intera squadra e’ alla ricerca di due rapitori che durante un furto d’auto hanno assassinato una ragazza.

Chicago P.D. 6 trama episodio 11 Fiducia. Dopo la raccolta fondi per la campagna elettorale di Kelton, l’avvocato difensore Bernie Hoffman viene trovato morto. Sembrerebbe una rapina finita male. E’ proprio rintracciando i gioielli che l’Intelligence riesce a risalire al primo sospettato, DeVante. Il ragazzo, dopo vari tentativi di interrogatorio, decide di collaborare e dichiara di non essere stato lui a sparare, ma il cugino, Andre Griffin che doveva vedere Hoffman per ritirare una busta. Con la complicità di DeVante la squadra organizza un’imboscata a Griffin che pero’ non si presenta, anzi spara fuori al locale uccidendo DeVante e ferendo Atwater. Halstead trova il video delle telecamere di un autobus che riprende Kelton fuori casa di Hoffman poco prima dell’omicidio e la fidanzata di Griffin dichiara che Andre poco prima dell’omicidio di DeVante era stato avvicinato da una donna bionda, la Brennan.

Chicago P.D. 6 streaming

Chicago P.D. 6 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

