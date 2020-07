Viaggi Di Nozze è il film stasera in tv martedì 21 luglio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Viaggi Di Nozze film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Verdone. Il cast è composto da Carlo Verdone, Veronica Pivetti, Cinzia Mascoli, Claudia Gerini, Mario Granato, Maddalena Fellini, Manuela Arcuri, Cristina Ascani, Agnese Ricchi, Ermanno Schiavina, Francesco Romei, Alessandro Ruo, Enzo Salomone, Martino Scovacricchi, Edoardo Siravo, Gloria Sirabella, Paolo Triestino, Nanni Tamma, Gianni Vagliani, Adriana Volpe, Costantino Valente, Marcello Magnelli, Angela Masini, Ugo Luly, Luis Molteni.

Viaggi Di Nozze film stasera in tv: trama

Il film racconta il viaggio di nozze di tre coppie appena sposate. Il primo episodio racconta del professor Raniero Cotti Borroni, già vedovo della prima moglie Scilla. È un noto medico dedito al lavoro 24 ore su 24. Sposa la giovane e fragile Fosca che subito dopo le nozze si pente di averlo sposato. Il viaggio di nozze è infatti stato organizzato da Raniero in modo che fosse identico a quello fatto anni prima con la prima moglie Scilla. Fosca prova in ogni modo a scappare dall’opprimente marito, pignolo all’inverosimile fino al punto di programmare la posizione delle tombe in cui loro due saranno sepolti. Fosca viene colpita persino da un malore sul treno ma nulla sembra poterla liberare dall’opprimente sposo. Alla fine la donna, disperata, finisce per suicidarsi buttandosi dal balcone della stanza d’albergo a Venezia (l’Hotel Danieli), la stessa che il marito e Scilla avevano occupato nel precedente viaggio di nozze.

Il secondo episodio racconta del matrimonio tra il timido Giovanni con l’eterna fidanzata Valeriana. Dopo un’interminabile predica dello zio prete che celebra la funzione (sempre interpretato da Verdone) i due partiranno per una crociera nel Mediterraneo. Ma poco prima di salpare una telefonata inaspettata costringe Giovanni a lasciare Valeriana e a tornare a Roma. Il padre anziano di Giovanni è stato abbandonato dalla badante che si è licenziata e per lui il figlio deve trovare una sistemazione. Intanto Valeriana viene a sapere che la sua sorella ha tentato il suicidio della sorella e quindi anche lei deve lasciare la nave per correre dalla sorella. Alla fine i due neo sposi troveranno la forza di reagire a tutte le vicissitudini ed i contrasti familiari.

Viaggi Di Nozze film stasera in tv: trama

L’ultimo episodio ha come protagonista un’altra coppia in viaggio di nozze: quella di Ivano e Jessica entrambi “coatti” anche se lui è di famiglia arricchita. Dopo il matrimonio partono per un viaggio on the road tra alberghi, discoteche dove i due fanno sesso ovunque (è diventata famosa la frase di Ivano alla “O famo strano?”). Dopo un rapporto sessuale fallito la coppia va in crisi.

Viaggi Di Nozze streaming

Viaggi Di Nozze streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Viaggi Di Nozze film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=-9Ceajnzj4w

