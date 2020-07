CHICAGO FIRE 7 EPISODI 22 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 mercoledì 22 luglio 2020 la settima stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 7 trama episodi 22 luglio 2020 su Italia 1

Chicago Fire 7 trama episodio 9 Una famiglia. In un grave incidente d’auto Chloe rimane gravemente ferita. Cruz, insieme alla squadra, è in ansia per l’esito dell’intervento. Intanto Naomi chiede a Casey di essere accompagnata all’incontro con i capi della Grandbrook. Casey accetta e il suo sostegno sarà determinante. Foster incontra al Med la Preside della Facoltà di Medicina della Northwestern che tenta di convincerla a iscriversi di nuovo alla Facoltà, ma Emily declina l’offerta. La Cinquantuno è la sua famiglia, ormai.

Chicago Fire 7 trama episodio 10 Tra queste pareti. Casey e Naomi, dopo essere scampati all’incendio dell’appartamento di Matt, continuano a indagare sui Mayfield. Scoprono il nome di chi aveva messo in guardia Naomi con un messaggio vocale e, tramite lui, riescono a incastrare Gordon Mayfield. Il rapporto tra Kidd e Severide è sempre più teso e, anche se Kidd si rende conto che la gelosia di Kelly riguardo a Tyler era giustificata, non se la sente di fargli da ancora di salvezza e lo lascia.

Chicago Fire 7 trama episodio 11 A te la scelta. Severide e Kidd devono imparare a superare la loro separazione per poter lavorare ancora insieme. Tra lui e Riley nasce una bella amicizia, ma Boyd ne è geloso.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

