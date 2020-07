COME SORELLE TERZA PUNTATA. Mercoledì 22 luglio 2020 torna su Canale 5 la fiction turca intitolata in originale Sevgili Geçmis. Scopri trama e anticipazioni sul terza appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Come Sorelle terza puntata: trama e anticipazioni 22 luglio 2020

Come Sorelle trama terza puntata. Sinan viene accusato dell’omicidio di Tekin, ma poi rilasciato per mancanza di prove con l’obbligo di non lasciare la città. Cahide decide di scendere a patti con Cemal: lo sposerà, se lui starà lontano dalle sue figlie. Ma l’accordo tra loro non si concluderà, perchè Gulistan avverte Cahide che Cemal non ha alcuna intenzione di uscire dalla vita delle sue ragazze.

Azra e Cilem si incontrano per caso in un ristorante a Izmir e Cilem le giura che gliela farà pagare. Ipek, grazie a l’aiuto di Refik, è sicura di riuscire a pagare la prima delle tre rate del debito contratto da suo marito Tekin. Ma Cemal, per farla pagare a Cahide, fa bruciare tutto l’olio che doveva essere venduto, gettando Ipek nella disperazione.

Come Sorelle streaming

Come Sorelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Come Sorelle sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Come Sorelle in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #ComeSorelle, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

