Ticker è il film stasera in tv mercoledì 22 luglio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Ticker film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Ticker

GENERE: Thriller

ANNO: 2001

REGIA: Albert Pyun

CAST: Steven Seagal, Tom Sizemore, Dennis Hopper, Jaime Pressly, Joe Spano, Tish Daniels, Kevin Gage

PAESE: USA

DURATA: 92 Minuti

Ticker film stasera in tv: trama

Un mafioso di origine irlandese di nome Swan sconvolge la città di San Francisco con continui attentati effettuati dagli uomini appartenenti alla sua cellula terroristica. Per cercare di catturarlo e fermare le stragi viene richiamato in servizio un poliziotto, Ray Nettles. Il detective arresta Claire che è la compagna del folle mafioso. Quest’ultimo però minaccia la polizia che se non libererà subito la sua compagna farà esplodere ordigni in punti strategici della città. Nettles viene aiutato dall’ esperto artificiere Frank Glass che analizzando la psicologia dei terroristi riuscirà a prevederne le mosse.

La polizia decide quindi di liberare Claire e di utilizzarla come esca per catturare Swan. Ma la ragazza si libera del trasmettitore che gli agenti le avevano applicato, fa fallire il piano della polizia e si ricongiunge con Swan, ma con lo scopo di ucciderlo. Il vero piano della bella Claire è infatti quello di vendicare la morte del giovane marito, un architetto che aveva disegnato la struttura del nuovo municipio di San Francisco il quale sarà inaugurato la sera stessa. Claire fa piazzare due ordigni esplosivi all’interno dell’edificio e gli agenti Glass e Nettles avranno il loro da fare per sventare il criminoso piano di Claire.

Ticker film stasera in tv: curiosità

A livello commerciale il film è stato un vero insuccesso e non ha ricevuto buone critiche sia dal pubblico sia dalla stampa.

Ticker streaming

Ticker streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

