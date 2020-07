Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie è il film stasera in tv giovedì 23 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 30 luglio 2014

GENERE: Azione, Drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Matt Reeves

CAST: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Enrique Murciano, Judy Greer, Kirk Acevedo

DURATA: 130 Minuti

Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie film stasera in tv: trama

Un popolo di scimmie geneticamente evoluto guidato da Caesar è in costante crescita e sviluppo. Ma il popolo delle scimmie è minacciato da una banda di umani sopravvissuti ad virus terribile che ha quasi completamente portato all’estinzione la razza umana un decennio prima. Tra le scimmie e il piccolo gruppo di umani si instaura un fragile accordo di pace. Ma l’intesa durerà poco perchè entrambe le parti verranno spinte da membri dei rispettivi gruppi a scendere in guerra per determinare una volta per tutti chi sarà la razza dominante del pianeta.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie film stasera in tv: curiosità

Si tratta dell’ottava pellicola della serie cinematografica Il Pianeta delle Scimmie iniziata del 1968. Tutta la saga è ispirata dal romanzo di fantascienza del 1963 omonimo di Pierre Boulle.

Questo è il secondo film della serie reboot iniziata nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie.

La pellicola ha ricevuto una nomination agli Oscar come migliori effetti speciali.

Nel 2017 è uscito al cinema il sequel The War – Il pianeta delle scimmie.

Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie streaming

Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili