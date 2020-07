Nessuno mi può giudicare è il film stasera in tv giovedì 23 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nessuno mi può giudicare film stasera in tv: cast

La regia è di Massimiliano Bruno. Il cast è composto da Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Giovanni Bruno, Hassan Shapi, Valerio Aprea, Lillo, Lucia Ocone, Awa Ly, Raul Bolanos.

Nessuno mi può giudicare film stasera in tv: trama

Alice è una giovane signora di 35 anni con un figlio di 9 anni e un marito. Vive in una bella villetta ai Parioli e ha tre domestici che si prendono cura della casa. Un giorno il marito muore tragicamente in un incidente e con la sua prematura scomparsa la vita di Alice viene totalmente sconvolta. L’avvocato di famiglia comunica infatti che il marito l’ha lasciata sul lastrico e che se Alice non pagherà i debiti rischia di perdere la custodia del figlio.

Aiutata dal suo ex cameriere Aziz si trasferisce su una terrazza malandata del quartiere popolare del Quarticciolo. Per guadagnare tanto e in fretta, decide di intraprendere una nuova carriera: quella di escort e prende lezioni da una professionista del mestiere. Il lieto fine è comunque garantito.

Nessuno mi può giudicare streaming

Nessuno mi può giudicare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Nessuno mi può giudicare film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=AkXNUf6KFnE

Stasera in TV sui social

