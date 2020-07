Desideri proibiti è il film stasera in tv venerdì 24 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Desideri proibiti film stasera in tv: cast

La regia è di Roland Joffé. Il cast è composto da Emilie de Ravin, Leo Howard, Jeffrey Vincent Parise, Rose Bianco, Trevor David, Martha Hamilton, Nicole Marie Johnson, David Silverman.

Desideri proibiti film stasera in tv: trama

I coniugi Brooke e Stevens decidono di stipulare un’assicurazione sulla vita. Il loro agente si rivela un ragazzo affascinante di nome Jake, che va a casa di Brooke per farle firmare i documenti. Tra loro nasce subito un’attrazione, che, in poco tempo, diventa una vera e propria relazione clandestina. Per stare insieme, Jake si offre di uccidere il marito e, con i soldi dell’assicurazione, scappare lontano. Le cose però si complicano…

Desideri proibiti streaming

Desideri proibiti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

