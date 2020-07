Inga Lindstrom Una sposa in fuga film stasera in tv 24 luglio: cast, trama, streaming

Inga Lindstrom Una sposa in fuga è il film stasera in tv venerdì 24 luglio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Inga Lindstrom Una sposa in fuga film stasera in tv: cast

La regia è di Matthias Kiefersauer. Il cast è composto da Barbara Prakopenka, Felix Everding, Katja Weitzenböck, Michael Von Au, Heio Von Stetten, Muriel Bielenberg, Linus Schütz, Rainer Sellien, Sylvia Eisenberger, Sabine Vitua.

Inga Lindstrom Una sposa in fuga film stasera in tv: trama

Emma e Paul stanno per convolare a nozze. E’ tutto pronto per la cerimonia sulla riva del canale di Gota, quando, in un momento di panico, Emma si da alla fuga. Le famiglie degli sposi avviano le ricerche della ragazza, stabilendosi nel frattempo in un hotel sperduto in mezzo alla campagna e temporaneamente vuoto. Emma raggiunge Stoccolma dove conosce Moritz, l’addetto al catering del suo matrimonio, che la convince a partire per un viaggio avventuroso senza una meta precisa.

All’hotel intanto si sviluppano e intrecciano le storie d’amore dei vari personaggi: la vita coniugale di Kirsten e Melker, i genitori di Paul; la relazione clandestina di Maren, la sorella di Emma, e Victor, il fratello di Paul; e il triangolo amoroso tra Per, Frida (i genitori di Emma) e Hans (il gestore dell’hotel), con il quale Frida aveva avuto una breve storia di passione in gioventù l’estate prima di sposarsi e che si scoprirà essere il padre biologico di Emma.

Inga Lindstrom Una sposa in fuga streaming

Inga Lindstrom Una sposa in fuga streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

