Malena è il film stasera in tv venerdì 24 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Malena film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2000

REGIA: Giuseppe Tornatore

ATTORI: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde Piana, Pietro Notarianni, Gaetano Aronica, Gilberto Idonea, Angelo Pellegrino

DURATA: 105 Minuti

Malena film stasera in tv: trama

Montecuto, Sicilia. è il 10 giugno del 1940. Benito Mussolini annuncia agli italiani l’entrata in guerra a fianco della Germania. Ma il giovane Renato, tredici anni e tanti sogni, ricorderà quel giorno per un altro motivo: il 10 giugno del 1940 Renato incontra, per la prima volta, lo splendido volto di una donna. Lei è Maddalena, detta Malèna, desiderio inconfessato di tutti gli uomini del paese. Sullo sfondo di un’Italia che pare lontana Giuseppe Tornatore dipinge la storia di un amore adolescenziale.

Malena film stasera in tv: curiosità

Originariamente, Giuseppe Tornatore voleva realizzare il film in bianco e nero.

Le riprese sono state effettuate tra Noto, Siracusa, Catania, Realmonte (Scala dei Turchi), Poggioreale e El Jadida.

Il film è stato candidato agli Oscar come Migliore fotografia e Migliore colonna sonora a Ennio Morricone. Inoltre ha ricevuto le nomination ai Golden Globe come Miglior film straniero e come Migliore colonna sonora.

Malena streaming

Malena film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=AGcSSHd6Qkk

Stasera in TV sui social

Stasera in TV: link utili