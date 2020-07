Assediati in casa film stasera in tv 25 luglio: cast, trama, streaming

Assediati in casa è il film stasera in tv sabato 25 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Assediati in casa film stasera in tv: cast

La regia è di David Tennant. Il cast è composto da Natasha Henstridge, Scott Adkins, Jason Patric, William Dickinson, Johannah Newmarch, Kyra Zagorsky, Christian Tessier, Brenda Crichlow, Leanne Lapp, Garry Chalk, Lee Tichon, Trevor Lerner.

Assediati in casa film stasera in tv: trama

La ricca Chloe e il figliastro sono presi di mira da un trio di esperti ladri all’interno della loro isolata residenza. La loro unica forma di aiuto proviene da una chiamata con uno specialista di sistemi di sicurezza ma, quando gli intrusi diventano sempre più ostili e la connessione vacilla, Chloe dipenderà dall’uomo della sicurezza che, controllando le telecamere, le indica come e dove muoversi.

Assediati in casa streaming

Assediati in casa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Assediati in casa film stasera in tv: trailer

