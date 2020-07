L’Allenatore nel Pallone 2 è il film stasera in tv sabato 25 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Allenatore nel Pallone film stasera in tv: cast

La regia è di Sergio Martino. Il cast è composto da Lino Banfi, Carlo Ancelotti, Urs Althaus, Giuliana Calandra, Emilio De Marchi, Anna Falchi, Roberto Pruzzo, Ettore D’Alessandro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Gennaro Gattuso, Ilaria D’Amico, Carlo Mazzone, Joanna Moskwa, Francesco Graziani, Milo Coretti, Alessandro Del Piero.

L’Allenatore nel Pallone film stasera in tv: trama

Oronzo Canà, non fa più da anni l’allenatore, ha una ditta oleraria e per di più è nonno. Però la sua vecchia squadra, la Longobarda, è tornata in Serie A e il vecchio tecnico viene invitato a SKY Calcio Show dove rivela il motivo per cui fu esonerato pur avendo salvato la squadra dalla retrocessione in Serie B. All’epoca dissubidì al presidente, il Commendator Borlotti, che voleva la retrocessione per limitare i costi della società. Il figlio del vecchio presidente, Willy Borlotti, ora a capo della squadra per cancellare l’onta riassume Canà come allenatore.

Le azioni della società aumentano di valore, ma la campagna acquisti promessa dai dirigenti non decolla e l’unico acquisto è il giapponese Kiku (che in giapponese, significa “portatore di crisantemi”) che si rivela un imbranato: la Longobarda esordisce contro la Roma Kiku fa un autogol di Kiku. A questa sconfitta ne seguono quelle contro Inter, Milan e Juventus. Nel periodo di Natale il presidente e il suo socio russo Ramenko partono per la Russia, per trovare soldi per costruire un nuovo stadio e lasciano squadra in mano a Canà.

L’allenatore non riesce ad acquistare Luca Toni, (viene truffato) firma un contratto con Brambilla e Pagnotta (due calciatori stelle del passato ancora in forma) e con il giovane brasiliano Caninho. La Longobarda comincia a risalire in classifica. Intanto Oronzo scopre che potrebbe essere lui il padre di Caninho che è figlio di Estella, una ballerina conosciuta anni prima durante un viaggio in Brasile, con la quale Canà aveva avuto una breve relazione. La notizia attira l’interesse della giornalista Gioia Desideri, la quale strappa una confessione a Canà e pubblica lo scoop: il rendimento di Caninho ne risente, e la moglie Mara accusa Oronzo di averla tradita. A risolvere le polemiche è l’intervento di Estella, la quale rivela che Caninho è sì figlio di un allenatore italiano, ma di pallacanestro. All’ultima giornata di campionato la Longobarda affronta la Marchigiana, altra squadra neopromossa con la necessità di vincere per conquistare la salvezza…

L’Allenatore nel Pallone streaming

L’Allenatore nel Pallone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’Allenatore nel Pallone film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

