La sai l’ultima seconda puntata: ospiti e anticipazioni 25 luglio 2020

LA SAI L’ULTIMA SECONDA PUNTATA. Torna in replica sabato 25 luglio il programma storico Mediaset, La sai l’ultima? – Digital Edition condotta da Ezio Greggio. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La sai l’ultima seconda puntata: novità

La sai l’ultima? torna con un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri è Ezio Greggio. Grande novità è la competizione a squadre. In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfideranno a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia.

La sai l’ultima seconda puntata: i jolly

I concorrenti si affronteranno singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio voterà il proprio preferito. Il risultato raggiunto da ciascuno sarà avvallato dal “notaio” Nino Formicola, affiancato dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico.

Altra new entry nel meccanismo di gioco è la presenza di tre jolly: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli) che verranno chiamati dai coach a raccontare un proprio cavallo di battaglia per incrementare il punteggio della loro squadra. Nel corso della serata non mancheranno momenti e omaggi dedicati ai grandi umoristi italiani come Gino Bramieri e Walter Chiari.

La sai l’ultima seconda puntata: ospiti

Tanti gli ospiti che prenderanno parte alla trasmissione nella seconda puntata tra cui Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio e Josè Altafini. Nel corso delle puntate anche Beppe Fiorello, Pippo Franco e Giancarlo Magalli.

La sai l’ultima streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

La sai l’ultima sui social: seguilo con noi

La sai l’ultima è anche social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #LaSaiLUltima con cui, oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

