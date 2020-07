Per un Pugno di Dollari film stasera in tv 25 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Per un Pugno di Dollari è il film stasera in tv sabato 25 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Sergio Leone è interpretata da Clint Eastwood con le celebri musiche di Ennio Morricone. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Per un Pugno di Dollari film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Per un pugno di dollari

DATA USCITA: 12 settembre 1964

GENERE: Western

ANNO: 1964

REGIA: Sergio Leone

CAST: Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy, Sieghardt Rupp, Joseph Egger, José Calvo, Margarita Lozano, Daniel Martin

DURATA: 100 Minuti

Per un Pugno di Dollari film stasera in tv: trama

Joe è un solitario pistolero. Un giorno arriva in una cittadina al confine con il Messico, San Miguel. In città due famiglie, i Rojo e i Morales, si fanno la guerra da anni per il monopolio del contrabbando di alcool e di armi. Joe interviene a modo suo e aizza gli uni contro gli altri, in modo da farli eliminare a vicenda. Scoperto da uno dei Rojo, Joe viene torturato senza pietà. Il pistolero solitario riesce a fuggire, ma una volta ristabilito nel fisico ritorna a San Miguel per vendicarsi spietatamente dei Rojo, dopo che questi hanno massacrato l’intera famiglia dei Morales.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Per un Pugno di Dollari film stasera in tv: curiosità

La pellicola del 1964 è considerata il caposaldo del genere spaghetti western.

E’ il primo film della così detta “trilogia del dollaro” che prosegue con Per Qualche Dollaro in Più e poi Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo.

Il film è il remake di La sfida del samurai (Yojimbo) di Akira Kurosawa.

Fu il primo film del genere “spaghetti western” ad essere distribuito negli Stati Uniti. Per questo molti membri della troupe e del cast assunsero nomi americani: Sergio Leone usò il nome Bob Robertson (in memoria di suo padre noto con il nome d’arte di Roberto Roberti), Ennio Morricone firmò la colonna sonora con lo pseudonimo Dan Savio ed in alcuni titoli come Leo Nichols), mentre Gian Maria Volonté appare con il nome John Wells.

La colonna sonora è famosissima e fra tutti il brano fischiato, eseguito dal maestro Alessandro Alessandroni.

Per un Pugno di Dollari streaming

Per un Pugno di Dollari streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Per un Pugno di Dollari film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili