Lion La strada verso casa è il film stasera in tv domenica 26 luglio 2020 in onda in prima serata su Canale 5.

Lion La strada verso casa film stasera in tv: cast

La regia è di Garth Davis. Il cast è composto da Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, Eamon Farren, Tannishtha Chatterjee.

Lion La strada verso casa film stasera in tv: trama

Un bambino, Saroo di cinque anni, decide di seguire il fratello maggiore a Khandwa. Il bambino sale su un treno fermo, ma prima che lui riesca a scendere il treno parte e lo porta a Calcutta a 1600 chilometri da casa. Il bambino non conosce la lingua bengalese e dopo una serie di peripezie, finisce in un orfanotrofio e viene adottato da una coppia australiana dove cresce sereno e felice. Quando diventa adulto, decide di andare alla ricerca della sua famiglia naturale. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Lion La strada verso casa streaming

Lion La strada verso casa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lion La strada verso casa film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=B67iK0bH4O4

Stasera in TV sui social

