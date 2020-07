BODYGUARD PRIMA PUNTATA. Arriva per la prima volta in chiaro da lunedì 27 luglio 2020 la serie tv thriller targata BBC One con protagonista Richard Madden. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. TUTTO SU #BODYGUARD

Bodyguard prima puntata: trama e anticipazioni 27 luglio 2020

Bodyguard prima puntata episodio 1. David Budd (Richard Madden), ex soldato che ha servito in prima linea per dieci anni tra Afghanistan e Iraq e che, una volta tornato nel Regno Unito, ha trovato lavoro nel settore della sicurezza come guardia del corpo. Dave ha una grande preparazione fisica e militare, ha intuito, prontezza di riflessi, è una vera macchina da guerra, ma nel profondo è un uomo irrisolto e ferito. Proprio a causa della guerra soffre di stress post traumatico e, se da un lato cova un forte risentimento nei confronti della classe politica inglese che ha mandato al martirio le proprie Forze Armate, dall’altro prova una compassione infinita per le vittime dei conflitti, anche quelle che si trovano dall’altra parte della trincea.

Dopo aver sventato un attacco terroristico su un treno di linea, Budd è promosso a guardia del corpo del nuovo segretario di stato Julia Montague, una donna ambiziosa e determinata la quale sostiene posizioni politiche diametralmente opposte rispetto a quelle dell’ex soldato. Julia Montague è famosa per i suoi ideali profondamente conservatori e per il forte sostegno nei confronti degli scontri in Medio Oriente. Tra i due si viene a creare un rapporto ambiguo in bilico tra animosità e forte passione mentre sullo sfondo si delineano complotti e piani segreti che metteranno a dura prova la vita del giovane bodyguard.

Bodyguard prima puntata episodio 2. Stephen Hunter-Dunn, direttore dell’MI5, informa la Montague che fonti certe dell’Intelligence temono un attentato contro la famiglia di David in risposta all’eroico salvataggio compiuto dal veterano. Nello specifico si teme venga piazzata una bomba nella scuola frequentata dai figli di Budd. L’uomo prega il Segretario di Stato di tenere per lei queste informazioni, temendo una fuga di notizie.

Bodyguard streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv Bodyguard sia in televisione, su Rai 3, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

