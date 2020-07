Sud è il film stasera in tv lunedì 27 luglio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sud film stasera in tv: cast

La regia è di Gabriele Salvatores. Il cast è composto da Antonio Catania, Antonio Petrocelli, Claudio Bisio, Renato Carpentieri, Gigio Alberti, Silvio Orlando, Francesca Neri, Giorgio Alberti, Gianni Bisio, Marco Manchisi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sud film stasera in tv: trama

E’ primavera, è domenica e in un piccolo paesino del Mezzogiorno (la pellicola è stata girata a Marzamemi, nei pressi di Pachino) è tempo di elezioni. La tranquillità dei seggi viene, però, messa in pericolo da un gruppo di uomini, tre italiani e un eritreo che, pistola alla mano, fanno irruzione nella scuola dove da lì a poco avrebbe dovuto prendere inizio la tornata elettorale. Sono tutti disoccupati e hanno intenzione di occupare l’edificio per rivendicare diritti e lavoro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La storia si complica ben presto, perché tra le persone prese in ostaggio figura anche la figlia di un importante politico locale, neanche a farlo apposta colluso con la criminalità organizzata. Dopo poco la scuola si trasforma in un “campo d’assedio”, con le forze dell’ordine a trattare e i quattro “disperati” occupanti a tenere duro. Il tutto mentre all’interno del seggio, per puro caso, viene trovata una scheda truccata, esempio lampante dei brogli elettorali che sono in corso.

Sud streaming

Sud streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sud film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili