Una Moglie Bellissima va in onda stasera in tv lunedì 27 luglio 2020 in onda in prima serata su Canale 5.

Una Moglie Bellissima film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2007

REGIA: Leonardo Pieraccioni

CAST: Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Gabriel Garko

DURATA: 93 minuti

Una Moglie Bellissima film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Mariano e Miranda sono una coppia affiatata da oltre dieci anni e gestiscono un banco di frutta e verdura. Sognano di acquistare in futuro una bottega dove trasferire la loro attività. Miranda è molto bella e tutti al mercato la guardano. La sua bellezza non sfugge ad un fotografo di moda, che le offre soldi e successo in cambio di dodici scatti. Vista la considerevole cifra la coppia accetta la proposta e Miranda posa per un calendario. Fama e fiumi di champagne finiranno per confonderla e per spingerla tra le braccia del seducente e sedicente fotografo. Mariano, intanto, perde l’amore ma non la speranza.

Una Moglie Bellissima film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato principalmente ad Anghiari, in provincia di Arezzo. Altre scene del film sono state girate a Bassano Romano, a Militello in Val di Catania, a Castiglione della Pescaia, all’ospedale di Città di Castello, a Livorno e negli studi di Cinecittà.

La canzone You’re the One That I Want, scritta nel 1978 da John Farrar e cantata da John Travolta e Olivia Newton-John nel musical Grease, è stata riadattata per il film da Gianluca Sibaldi ed è cantata da Rocco Papaleo e Chiara Francini. Inoltre è la sigla iniziale del film.

Gianluca Sibaldi, compositore di alcune canzoni del film, appare nella parte del parrocchiano con la polo rossa chiamato da Massimo Ceccherini per suonare durante la messa.

Durante la scena girata sullo yacht fa una fugace apparizione il conduttore televisivo Carlo Conti.

Una Moglie Bellissima streaming

Una Moglie Bellissima streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una Moglie Bellissima film stasera in tv: trailer

