VODAFONE BATTITI LIVE 2020 PRIMA PUNTATA. Torna anche quest’anno in tv su Italia 1 il Festival di Radionorba con una edizione particolare. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della prima serata mercoledì 27 luglio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Vodafone Battiti Live 2020 prima puntata

Lo show andrà in onda da Otranto, sul mega palco allestito nel Castello Aragonese. Sin dalla prima puntata, però, toccherà altre città della Puglia grazie alle esibizioni on the road e ai gruppi di ascolto organizzati in spiaggia, dove la webstar Mariasole Pollio darà la possibilità al pubblico di interagire con gli artisti.

Vodafone Battiti Live 2020 prima puntata: cantanti e scaletta 27 luglio

Ma partiamo da cantanti e formazioni che, nel corso della serata, si alterneranno: sul main stage di Otranto ci saranno i Boomdabash, Alessandra Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Annalisa, Gaia, Francesco Renga e Aiello.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Piero Pelù, da uno dei monumenti simbolo della Puglia, il magnifico Castel del Monte, ad Andria, Gigi D’Alessio con il suo pianoforte dalla terrazza del porto di Molfetta, e Fabrizio Moro nel cuore delle Grotte di Castellana. Mariasole invece metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Giovinazzo.

Vodafone Battiti Live 2020 streaming

Lo show Vodafone Battiti Live 2020 andrà in onda in televisione in differita su Italia 1 come succede ormai da qualche anno. Sarà però possibile seguire la diretta delle serate anche in radio, tv e streaming. SCOPRI COME VEDERE LA DIRETTA

Vodafone Battiti Live 2020 sui social

Vodafone Battiti Live 2020 torna quest’anno più social che mai. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite l’hashtag ufficiale #battitilivetogether. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

