BODYGUARD PRIMA PUNTATA. Torna per la prima volta in chiaro da martedì 28 luglio 2020 la serie tv thriller targata BBC One con protagonista Richard Madden. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Bodyguard seconda puntata: trama e anticipazioni 28 luglio 2020

Bodyguard seconda puntata episodio 3.Una notte di passione non basta per cancellare le differenze. David (Richard Madden) lo sa bene, ora più che mai, ora che ha scoperto che Julia sapeva dell’attacco alla scuola. E poi ci sono i nuovi ordini, Anne Sampson, capo della divisione antiterrorismo, gli ha chiesto di registrare tutti gli incontri della Montague. David che cosa è, ora? Una guardia del corpo o una spia? E poi c’è la questione Apsted. Budd ha mentito su di lui. Non ha rivelato che era il cecchino che ha attaccato la macchina del Segretario di Stato. Budd viene interrogato dai detective Sharma e Rayburn. Qualcosa nella sua versione non torna…

Bodyguard seconda puntata: trama e anticipazioni 28 luglio 2020

Bodyguard seconda puntata episodio 4. La scorsa puntata si è chiusa con il botto. Letteralmente. Durante un discorso della Montague, Budd ha acconsentito all’accesso di Tahir Mahmood all’auditorium, controllando la sua valigia. Era lì la bomba? David ha commesso un errore madornale? O è stato intenzionale? O la bomba non era in quella valigetta? L’esplosione ha lasciato sul campo due vittime, Knowles e Mahmood, mentre Julia si trova in terapia intensiva. Travis prende il suo posto ad interim e passa il controllo delle indagini alla divisione anti terrorismo. La polizia sospetta che Mahmood sia il responsabile, ma non ci sono prove definitive, tutte circostanziali. Budd, ovviamente, è un osservato speciale, perché ha parlato con Mahmood e perché ha ispezionato la sua valigetta.

Bodyguard streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv Bodyguard sia in televisione, su Rai 3, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

