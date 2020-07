CHICAGO P.D. 6 EPISODI 28 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 martedì 28 luglio 2020 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. 6 trama episodi 28 luglio 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 12 Collera. L’intelligence, nonostante il veto di Kelton, decide di provare a incastrare Matthew Garrett un criminale con cui Halstead ha un conto in sospeso.

Chicago P.D. 6 trama episodio 13 Una notte a Chicago. Atwater sta svolgendo un'indagine sotto copertura, per incastrare degli spacciatori di eroina.

Chicago P.D. 6 trama episodio 14 Legami che uniscono. Ruzek e Burgess vanno sotto copertura a una finta vendita di armi con Lee Davis nella speranza di risalire a chi produce i mitra irrintracciabili.

Chicago P.D. 6 streaming

Chicago P.D. 6 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

