Lo Straniero Senza Nome è il film stasera in tv lunedì 28 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lo Straniero Senza Nome film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: High Plains Drifter

GENERE: Western

ANNO: 1973

REGIA: Clint Eastwood

CAST: Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Mitch Ryan, Jack Ging, Stefan Gierasch, Ted Hartley, Geoffrey Lewis, Scott Walker, Billy Curtis, Walter Barnes, Paul Brinegar, Richard Bull

DURATA: 106 Minuti

Lo Straniero Senza Nome film stasera in tv: trama

Giunto in un villaggio del West, un misterioso straniero senza nome (Clint Eastwood) viene scelto dagli abitanti per difenderli da un gruppo di criminali senza scrupoli, che stanno seminando terrore e morte nel villaggio. Lo straniero impone la sua legge, ribattezza la città “Hell” e ne fa dipingere i muri di rosso preparandosi ad infliggere un terribile castigo ai suoi nemici. Dopo furibonde sparatorie, culminate con l’uccisione dei tre banditi, lo straniero abbandona il paese, ormai ridotto ad un cumulo di macerie. Prima di partire egli rivela la sua identità: era il fratello dello sceriffo assassinato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lo Straniero Senza Nome film stasera in tv: curiosità

Per C. Eastwood si tratta del suo secondo film come regista e primo western.

Il film è basato sul romanzo di Ernest Tidyman.

Lo Straniero Senza Nome streaming

Lo Straniero Senza Nome streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lo Straniero Senza Nome film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=cgZUTXxXHzE

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili