SORELLE SECONDA PUNTATA. Torna su Rai 1 martedì 28 luglio 2020 in replica la fiction con protagonista Anna Valle insieme a Loretta Goggi.

Sorelle seconda puntata: trama e anticipazioni 28 luglio 2020

Nella seconda puntata di Sorelle su Rai 1 vedremo che la Polizia farà il ritrovamento del cadavere di una donna in un burrone. Tutti quanti temeranno che il corpo sia quello di Elena e che la giovane si sia così suicidata. Le dinamiche su cosa sia successo però non saranno ben chiare, così Chiara sarà determinata a voler capire la verità su sua sorella. Nel frattempo la madre Antonia starà sempre peggio e si convincerà che Elena sia ancora viva perdendo la ragione.

Mentre Daniele, che da sempre è innamorato di Chiara, la raggiungerà a Matera per starle vicino, l’Ispettrice di Polizia Silvia ritroverà l’auto di Elena. Questo metterà tutto in dubbio e si aprirà l’ipotesi di omicidio.

Sorelle streaming

La fiction Sorelle streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

