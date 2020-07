SQUADRA SPECIALE COBRA 11 EPISODI 28 LUGLIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 martedì 28 luglio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 28 luglio 2020 su Rai 2

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 11 Tra la vita e la morte. Una bambina diabetica viene sequestrata per ottenere un riscatto, e la Squadra Speciale Cobra 11 è impegnata in una corsa contro il tempo per salvarla prima che esaurisca la scorta di insulina. Mentre inseguono il rapitore Paul e Semir hanno un terribile incidente: Paul se la cava con ferite superficiali ma Semir è in condizioni critiche ed entra in coma. Sperimenta così uno stato di sospensione tra la vita e la morte che non gli impedisce però di capire dove Lea è nascosta e gli permette di dare a Paul un’indicazione sul luogo può trovarla.

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 12 Capolinea. Mentre Paul e Semir scortano al tribunale il macchinista ritenuto responsabile di un disastro ferroviario, quattro parenti delle vittime irrompono al comando per tracciare l’auto degli ispettori e vendicarsi uccidendo il ferroviere. Sono supportati da un gruppo di uomini che, in realtà sono mercenari. Paul, Semir e il macchinista sfuggono a un primo assalto e intuiscono che quei mercenari potrebbero essere stati assoldati dalla società ferroviaria per evitare uno scandalo. E mentre loro ricostruiscono la verità, Jenny e Dana al comando cercano di evitare una strage.

La serie tv Squadra Speciale Cobra 11 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Squadra Speciale Cobra 11 basta andare sull'hashtag ufficiale #SquadraSpecialeCobra11, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

