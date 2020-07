CHICAGO FIRE 7 EPISODI 22 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 mercoledì 22 luglio 2020 la settima stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 7 trama episodi 29 luglio 2020 su Italia 1

Chicago Fire 7 trama episodio 12 Fa la cosa giusta. La Squadra viene chiamata per un incidente motociclistico. L’uomo coinvolto muore, ma non ci sono testimoni. Chaffee, il poliziotto che dice di essere arrivato in quel momento, sembra non sapere come sia avvenuto, ma Casey, grazie alla telecamera che il motociclista aveva sulla moto, scopre che e’ stato proprio Chaffee a travolgerlo. Intanto, Mouch, per via delle continue battute di Otis sulla sua età avanzata, si offende e i due non si parlano. Ritter, dispiaciuto per la situazione, cercherà di farli riappacificare e, alla fine, ci riuscirà. L’avventura di una notte di Foster con il dottor Shaw nasconde inquietanti risvolti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 7 trama episodi 29 luglio 2020 su Italia 1

Chicago Fire 7 trama episodio 13 Una decisione meditata. Foster (Annie Ilonzeh), dopo l’appuntamento con il dottor Shaw, decide di prendere le distanze da lui. Questi fa una denuncia anonima contro di lei, mettendone a rischio la carriera.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 7 trama episodi 29 luglio 2020 su Italia 1

Chicago Fire 7 trama episodio 14 Spirito di squadra. Kidd e Foster, in viaggio con Brett verso l’Indiana, vengono coinvolti in un incidente stradale e si ritrovano a dover soccorrere l’intera squadra di hockey di un liceo.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Fire 7: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Fire 7 basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoFire, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Fire 7 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Fire 7: link utili