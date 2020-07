COME SORELLE QUARTA PUNTATA. Mercoledì 29 luglio 2020 torna su Canale 5 la fiction turca intitolata in originale Sevgili Geçmis. Scopri trama e anticipazioni sul terza appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Come Sorelle quarta puntata: trama e anticipazioni 29 luglio 2020

Come Sorelle quarta terza puntata. Dopo che l’olio prodotto per saldare i debiti della tenuta è bruciato nell’incendio, tutti cercano una soluzione per risolvere il problema. Ipek si reca dallo zio Cemal, per chiedergli un prestito, ignara del fatto che è proprio lui il suo creditore, Deren decide di prendersi la colpa al posto del fratello Aras in cambio di una somma di denaro, Sinan offre i suoi risparmi a Ipek, che però rifiuta.

Intanto Okan e i suoi uomini arrivano a Gnesli Bahà§e a cercare Azra, che con la complicità di Mahir, decide in un primo momento di fuggire, ma poi si consegna a Okan. Cahide, uscita di prigione, trova lavoro alla tenuta, proprio il giorno in cui Cemal e la vera Ãilem arrivano lì per far visita a Ipek.

Come Sorelle streaming

Come Sorelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

