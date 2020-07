Scusate se esisto è il film stasera in tv giovedì 30 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Scusate se esisto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Scusate se esisto!

USCITO IL: 20 novembre 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Riccardo Milani

CAST: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini

DURATA: 106 Minuti

Scusate se esisto film stasera in tv: trama

Dopo aver studiato con successo ed essersi impiegata a Londra, Serena, architetto in carriera, decide di tornare in Italia. Nel Bel Paese, però, finisce a fare la cameriera in un ristorante di lusso dove si imbatte in Francesco, l’affascinante proprietario del locale per cui si prende una bella cotta.

Scusate se esisto film stasera in tv: curiosità

Alcune scene del film sono state girate ad Anversa degli Abruzzi e Pescasseroli, in provincia dell’Aquila.

La trama si ispira alla storia vera dell’architetto italiano Guendalina Salimei.

Nel 2015 ha ottenuto la nomination al David di Donatello per la Migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi. Nello stesso anno ha ricevutop anche le candidature al Nastro d’argento per il Migliore produttore a Fulvio e Federica Lucisano per IIF con Warner Bros Italia e con Rai Cinema e per la Migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi.

Nel 2016 la pellicola ha ricevuto il Premio Dedalo Minosse Cinema come miglior film.

Scusate se esisto streaming

Scusate se esisto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Scusate se esisto film stasera in tv: trailer

