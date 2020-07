Io vi dichiaro marito e marito è il film stasera in tv venerdì 31 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io vi dichiaro marito e marito film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: I now pronounce you Chuck and Larry

USCITO IL: 7 settembre 2007

GENERE: Commedia

ANNO: 2006

REGIA: Dennis Dugan

CAST: Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel, Dan Aykroyd, Ving Rhames, Steve Buscemi, Nicholas Turturro, Allen Covert, Nick Swardson

DURATA: 140 Minuti

Io vi dichiaro marito e marito film stasera in tv: trama

Chuck e Larry, sono due amici pompieri di Brooklyn. Poichè le leggi statali impediscono a Larry di nominare i suoi figli come beneficiari della sua polizza, i due amici per usufruire dei vantaggi riservati alle coppie gay si sposano.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io vi dichiaro marito e marito film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto diverse candidature ai Razzie Awards, che premiano i peggiori film dell’anno.

Durante la marcia per i gay Adam Sandler e Kevin James usano le loro vere date di nascita, ossia il 9 settembre e il 26 aprile.

Io vi dichiaro marito e marito streaming

Io vi dichiaro marito e marito streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io vi dichiaro marito e marito film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili