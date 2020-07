Sorvegliato Speciale è il film stasera in tv venerdì 31 luglio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sorvegliato Speciale film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Lock Up

GENERE: Drammatico

ANNO: 1989

REGIA: John Flynn

CAST: Sylvester Stallone, Donald Sutherland, Tom Sizemore, Frank McRae, Sonny Landman, Darlanne Fluegel, John Amos, William Allen Young

DURATA: 102 Minuti

Sorvegliato Speciale film stasera in tv: trama

Frank Leone (Stallone) è finito nel carcere di minima sicurezza di Northwood per aver vendicato un’ingiustizia subita da una ragazza del suo quartiere, i cui colpevoli erano rimasti impuniti. Warden Drumgoole è il direttore della prigione, un uomo impassibile ed eccessivamente duro. Tanto che, quando il più caro amico di Frank è in fin di vita, non gli permette di andarlo a trovare. Il detenuto così evade e, una volta riacciuffato, viene nuovamente processato e rimesso a Northwood.

Nel frattempo Drumgoole viene trasferito in una nuova prigione, Gateway, e mesi dopo anche Frank viene trasferito lì. Inizierà uno scontro durissimo tra i due, con Drumgoole che metterà contro Leone una delel gang del penitenziario mentre Frank si coalizzerà con altri detenuti. Ma quando il terribile direttore farà uccidere uno dei amici di Leone, le cose cambieranno in modo drastico..

Sorvegliato Speciale film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato nel periodo 06 Febbraio 1989 – 01 Gennaio 1970.

La pellicola è stata girata negli Stati Uniti a East Jersey State Prison, Rahway (New Jersey) e a Hoboken (New Jersey)

Il cast comprende detenuti reali del carcere di East Jersey State Prison, situato a Rahway, New Jersey. Anche le guardie che apparivano nel film erano quasi tutte reali

Chuck Wepner (ispiratore del personaggio di Rocky Balboa in Rocky 1976), in questo film ha interpretato il ruolo di un detenuto nel carcere.

Inizialmente Sylvester Stallone aveva creato un personaggio chiamato Chink Weber per Rocky II (1979). Il personaggio è stato cancellato dallo script. Stallone lo ha utilizzato per la sceneggiatura di questo film affidando la parte a Sonny Landham.

È la quarta ed ultima volta che Sylvester Stallone e Fran McRae appaiono nello stesso film. Prima di questo sono apparsi in Rocky, Rocky II, Fist (1978) e Taverna Paradiso (1978).

Per la scena della partita di football non sono state usate controfigure. Sylvester Stallone nel girare la scena si è quasi rotto una gamba.

Primo ruolo da protagonista per l’attore Tom Sizemore.

Sylvester Stallone, ventiquattro anni dopo Sorvegliato speciale ha preso parte ad un altro film carcerario, Escape Plan – Fuga dall’inferno (2013) affiancato da Arnold Schwarzenegger.

Sorvegliato Speciale streaming

Sorvegliato Speciale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sorvegliato Speciale film stasera in tv: trailer

