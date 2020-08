LA SAI L’ULTIMA 2020 DOVE VEDERE. Da sabato 18 luglio 2020 torna su Canale 5 il programma delle barzellette condotto da Ezio Greggio con le repliche della nuova edizione. Ecco di seguito gli orari, dove vedere il programma in tv e streaming. ANTICIPAZIONI E OSPITI

La sai l’ultima 2020 dove vedere le puntate in tv e replica

Il programma umoristico La sai l’ultima 2020 andrà in onda il sabato in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa a partire dal 21 giugno. La diretta sarà disponibile anche in streaming su mediasetplay.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

La sai l’ultima 2020 streaming

Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata al programma. Inoltre è possibile guardare La sai l’ultima 2020 streaming diretta e replica delle varie puntate anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

La sai l’ultima sui social: seguilo con noi

La sai l’ultima è anche social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #LaSaiLUltima con cui, oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

