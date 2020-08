L’era glaciale 4 Continenti alla deriva è il film stasera in tv sabato 1 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva film stasera in tv: cast

La regia è di Steve Martino e Mike Thurmeier. Il cast è composto da John Leguizamo, Claudio Bisio, Denis Leary, Pino Insegno, Ray Romano, Filippo Timi, Peter Dinklage, Francesco Pannofino, Josh Peck, Lee Ryan, Queen Latifah, Roberta Lanfranchi, Jennifer Lopez, Hong-hu Ada, Keke Palmer, Isabelle Adriani.

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva streaming

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva film stasera in tv: trama

Il mammut Manny è alle prese con i problemi tipici dell’adolescenza della figlia Pesca che frequenta amicizie pericolose. All’improvviso il ghiaccio sotto le zampe comincia a tremare fino a rompersi. Colpa della pazza e forsennata caccia all’inafferrabile ghianda da parte di Scrat che anche questa volta provoca un cataclisma continentale: un intero continenente se ne va alla deriva. Manny, Diego e Sid sempre uniti devono cercare di superare infinite difficoltà ancorati su un iceberg di fortuna che li conduce in una pericolosa avventura in mezzo all’oceano. Per tutti quello è un mondo sconosciuto e inesplorato dove vivono strani animali tra cui anche degli spietati pirati che…

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva streaming

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva film stasera in tv: trailer

