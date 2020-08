Per qualche dollaro in più film stasera in tv 1 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Per qualche dollaro in più è il film stasera in tv sabato 1 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Per qualche dollaro in più film stasera in tv: scheda

USCITO IL: 18 dicembre 1965

GENERE: Western

ANNO: 1965

REGIA: Sergio Leone

CAST: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski, Benito Stefanelli, Roberto Camardiel, Aldo Sambrell, Dante Maggio, Diana Rabito

DURATA: 130 Minuti

Per qualche dollaro in più film stasera in tv: trama

Il pistolero senza nome (Clint Eastwood) vuole catturare El Indio e la sua gang e intascarsi la taglia di 10.000 dollari. Il pistolero, conosciuto come il Monco per il vezzo di fare tutto con la sinistra lasciando la mano destra sempre libera per sparare, incontra il colonnello Douglas Mortimer, anch’egli cacciatore di taglie. I due decidono di “entrare in affari per stanare El Indio. Ma il colonnello Mortimer ha un secondo fine…

Per qualche dollaro in più film stasera in tv: curiosità

Seguito del film Per un pugno di dollari, è il secondo capitolo della “trilogia del dollaro”.

Memorabile il duello tra Lee Van Cleef e Gian Maria Volontè, scandito dalle dolci note di un carillon.

Durante la scena iniziale del film, dall’interno del treno, attraverso il finestrino, sono visibili in lontananza un’auto che sfreccia ed un trattore che ara i campi circostanti.

Il film è stato in seguito omaggiato, citato o ricordato in diverse pellicole come in Il ritorno dei pomodori assassini (1988) in cui si sente il tema principale oppure in Ricomincio da capo (1993) di Harold Ramis in cui Phil esce dalla macchina vestito come Clint Eastwood. Inoltre è stata fatta una parodia nel 1966 con Per qualche dollaro in meno.

Il regista Gore Verbinski, grande fan di Sergio Leone, si è ispirato al film per il suo Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007), in cui Tia Dalma e Davy Jones posseggono due carillon identici, legati uno all’altro.

Per qualche dollaro in più streaming

Per qualche dollaro in più streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Per qualche dollaro in più film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=pYXimqxz1cI

