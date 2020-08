BODYGUARD TERZA PUNTATA. Torna per la prima volta in chiaro da lunedì 3 agosto 2020 la serie tv thriller targata BBC One con protagonista Richard Madden. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento.DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bodyguard terza puntata: trama e anticipazioni 3 agosto 2020

Bodyguard terza puntata episodio 5. Il sergente Louise Rayburn avvisa Budd di aver scoperto che la bomba non era all’interno della valigetta bensì sotto il palco e che manca più di un’ora di filmato nelle registrazioni delle videocamere di sicurezza. Tra i sospettati finiscono anche il capogruppo di governo Roger Penhaligon, ex marito della Montague, e l’ex sottosegretario all’anti-terrorismo Mike Travis. Da vid si risveglia in un magazzino con un ordigno addosso..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bodyguard terza puntata: trama e anticipazioni 3 agosto 2020

Bodyguard terza puntata episodio 6. Il principale responsabile della protezione, David Budd, ha compiuto un importante passo avanti nelle indagini sull’attacco al segretario, ma le sue indagini lo hanno messo in grave pericolo. Mentre il tempo passa e nessuno gli crede, David tenta di provare la sua innocenza. Ma le prove contro di lui iniziano ad accumularsi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bodyguard streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv Bodyguard sia in televisione, su Rai 3, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Bodyguard: seguilo con noi

Per commentare in diretta i film di Bodyguard basta andare sull’hashtag ufficiale #Bodyguard, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Bodyguard segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Bodyguard: link utili