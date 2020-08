Cobra è il film stasera in tv lunedì 3 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cobra film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura

ANNO: 1986

REGIA: George P. Cosmatos

CAST: Sylvester Stallone, Art La Fleur, Brigitte Nielsen, Andrew Robinson, Marco Rodriguez, David Rasche, Reni Santoni, Lee Garlington, John Harzfeld, Brian Thompson

PAESE: USA

DURATA: 83 Minuti

Cobra film stasera in tv: trama

Un tenente di polizia, Marion Cobretti (Sylvester Stallone ), che fa parte di una divisione speciale (detta Zombie Squad) e si occupa di delinquenti psicopatici, deve compiere una missione. Il membro di una setta criminale chiamata Le Belve della Notte tiene in ostaggio i clienti di un supermercato perchè vuole punire la corruzione dell’Occidente. Un elemento della banda assassina commette uno dei tanti efferati omicidi a viso scoperto dinnanzi alla fotomodella Ingrid Knudsen (Brigitte Nielsen) che però riesce a fuggire.

La Knudsen è una scomoda testimone e Cobra (questo è il soprannome del tenente Cobretti) deve proteggerla. La testimone è in ospedale a seguito dello shock subito ma il capo delle Belve della Notte riesce a scoprire dove si trova. Mentre la donna sta per essere aggredita, interviene Cobretti e la mette in salvo. Il Cobra decide di liberarsi dei vincoli impostigli dai suoi superiori e di fare a modo suo e si trasferisce con la testimone in un motel fuori città. Lì i due si innamorano. Ma nella polizia c’è una talpa, ed è proprio l’agente che li scorta in hotel e che rivelerà alla setta il nascondiglio. Le Belve della Notte arrivano al motel il mattino seguente per uccidere il Cobra e Ingrid, ma dopo una sparatoria i due riescono a fuggire e si rifugiano in una fonderia..

Cobra film stasera in tv: curiosità

La pellicola è basata sul romanzo intitolato Facile Preda della scrittrice Paula Gosling.

Cobra streaming

Cobra streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cobra film stasera in tv: trailer

