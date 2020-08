Sanctum è il film stasera in tv lunedì 3 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sanctum film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 11 febbraio 2011

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2010

REGIA: Alister Grierson

CAST: Richard Roxburgh, Alice Parkinson, Rhys Wakefield, Daniel Wyllie, Christopher James Baker, Allison Cratchley, John Garvin, Sean Dennehy

DURATA: 109 Minuti

Sanctum film stasera in tv: trama

Un mondo ancora incontaminato, quello delle caverne sottomarine, diventa il claustrofobico scenario della lotta per la sopravvivenza condotta da un gruppo di speleologi rimasti intrappolati in una grotta. Prigionieri delle profondità marine,dovranno combattere contro acque vorticose e passaggi angusti per trovare una via d’uscita verso il mare e la salvezza…

Sanctum film stasera in tv: curiosità

Dopo Avatar, James Cameron torna al 3D questa volta come produttore di questo action movie.

Le scene sono state girate nella città australiana Gold Coast del Queensland.

La poesia Kubla Khan, recitata più volte da Frank McGuire durante il film, è del poeta Samuel Taylor Coleridge.

Sanctum streaming

Sanctum streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sanctum film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

