CHICAGO FIRE 7 EPISODI 5 AGOSTO 2020. Arriva su Italia 1 mercoledì 5 agosto 2020 la settima stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 7 trama episodi 5 agosto 2020 su Italia 1

Chicago Fire 7 trama episodio 15 Sotto copertura. Voight chiede aiuto a Boden per capire se nella caserma 66 c’è qualche vigile del fuoco coinvolto in rapine dove vengono usate le chiavi delle cassette di sicurezza…

Chicago Fire 7 trama episodio 16 La task force. Una task force, inviata dal sindaco, andrà in visita alla caserma 51. Grissom sta rischiando il posto di commissario. Nel frattempo, Otis vince il terzo premio di una lotteria.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

