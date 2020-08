CHICAGO P.D. 6 EPISODI 5 AGOSTO 2020. Arriva su Italia 1 martedì 5 agosto 2020 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. 6 trama episodi 5 agosto 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 15 Uomini onesti. L’intelligence scopre che un Vigile del Fuoco aiuta dei giovani ladri a commettere dei furti con scasso fornendogli la chiave passepartout in dotazione alle autopompe per entrare negli appartamenti. Il Vigile in questione viene trovato ucciso e le indagini si concentrano per trovare i due ragazzi sospettati di omicidio.

Halstead, che ha avuto davanti uno dei due ladri, è persuaso che i due non siano i responsabili e riuscirà, con l’aiuto dei colleghi, a smascherare il vero colpevole. Nel frattempo Ray Pryce, in corsa per la poltrona di Sindaco, e appoggiato dai vertici dei Vigili del Fuoco, fa pressioni su Voight affichè sia preservato il buon nome del Vigile ucciso.

Chicago P.D. 6 streaming

Chicago P.D. 6 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

Chicago P.D.: link utili