SQUADRA SPECIALE COBRA 11 EPISODI 5 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 5 agosto 2020 su Rai 2.

Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 5 agosto 2020 su Rai 2

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 15 I guardiani di Engonia. Una dottoressa in storia medievale viene rapita dal discendente di un fuorilegge che quattrocento anni prima aveva sepolto la refurtiva nei pressi di un castello. Semir e Paul si trovano immersi in uno scenario di ricostruzione storica nel corso di un evento LARP, Live Action Role Playing, che si svolge annualmente. Ma il tesoro contenuto nel forziere è infetto e potrebbe scatenare un’epidemia di vaiolo, flagello ormai universalmente debellato grazie alle vaccinazioni.

Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 5 agosto 2020 su Rai 2

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 16 Senso di colpa. Kemal torna a Colonia insieme a un’attivista africana che viene rapita appena atterrati. Stava indagando sulla corruzione del governo di Kandu, in Africa. Semir e Paul la salvano, anche se gravemente ferita. In ospedale, un sicario tenta di ucciderla. Gli ispettori capiscono che tutto ruota intorno a un’azienda tedesca che acquisisce minerali rari da Kandu praticamente gratis. Semir avrà un doppio compito: trovare killer e mandanti e tenere suo fratello al sicuro.

