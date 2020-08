300 è il film stasera in tv giovedì 6 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

300 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 23 marzo 2007

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2006

REGIA: Zack Snyder

CAST: Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Michael Fassbender, Vincent Regan, Rodrigo Santoro, Andrew Tiernan, Andrew Pleavin

DURATA: 117 Minuti

300 film stasera in tv: trama

Il film racconta della spedizione eroica di 300 guerrieri spartani, guidati dal re Leonida, che si immolarono nella battaglia delle Termopili pur di non cedere il passo al re persiano Serse nel 480 A.C. e al suo potentissimo esercito. La vicenda è veramente accaduta e fa parte della storiografia e letteratura greca diventata una delle più note battaglie di tutti i tempi. Re Serse, spinto dalla sua insaziabile sete di conquista, invia un messaggero in Grecia, a Sparta, che viene accolto dal re Leonida (Gerard Butler) e dalla regina Gorgo (Lena Headey).

Ma quando l’emissario pronuncia la parola “sottomissione” decreta l’inizio della semi-disfatta per i persiani. Leonida, dopo aver ucciso il messaggero (nella celebre scena in cui urla “questa è Sparta”), decide di affrontare questa nuova minaccia chiamata Persia: radunati 300 tra i migliori e fieri combattenti spartani, si dirige allo stretto passo delle Termopili per contrastare il temibile nemico.

300 film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo fumetto di Frank Miller.

Lena Headey è conosciuta al grande pubblico per il suo personaggio di Cersei Lannister in Game Of Thrones.

300 streaming

300 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

300 film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/DDT7SgX-olU

Stasera in TV sui social

Stasera in TV: link utili