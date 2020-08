Due donne e un segreto è il film stasera in tv giovedì 6 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Due donne e un segreto film stasera in tv: cast

La regia è di Tim Cruz. Il cast è composto da Alexandria DeBerry, Nicky Whelan, Anna Hutchison, Ricky Garcia, Trevor Stines, Kara Royster, Giullian Yao Gioiello, Kim DeJesus, Sarah Cleveland, Stacie Conard, Jou Jou Papailler, Claudia Coffey.

Due donne e un segreto film stasera in tv: trama

Katie torna dopo un anno a Whispering Pines, insieme a sua madre Amy e a suo fratello Luke. Amy ha affittato una bellissima casa di proprietà di Megan, una donna che, l’anno precedente, durante la festa del raccolto, aveva perso suo marito e i suoi due figli in un incidente stradale in cui l’autista dell’altro veicolo coinvolto era scappato. Mentre Amy e Megan sembrano stringere un’amicizia, Katie ritrova il suo ex fidanzato, Rick, e i suoi amici, Jared e Nikki. Il rapporto tra i quattro ragazzi sembra essere cambiato, Rick e Jarred sono turbati.

Katie viene a sapere da Rick che la notte della festa del raccolto di un anno prima, la sua macchina, guidata da Rick con all’interno lei, addormentata, e Jarred sul sedile posteriore, ha mandato fuori strada la macchina di Megan, provocando la morte di tre persone per omissione di soccorso. I tre ragazzi inizialmente sono d’accordo nel mantenere il segreto, ma le bugie hanno, da sempre, le gambe corte e presto la verità verrà a galla.

Due donne e un segreto streaming

Due donne e un segreto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

