Ouija L’origine del male film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 27 ottobre 2016

GENERE: Horror, Thriller

ANNO: 2016

REGIA: Mike Flanagan

CAST: Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Henry Thomas, Lin Shaye, Doug Jones, Annalise Basso, Sam Anderson

DURATA: 99 Minuti

Ouija L’origine del male film stasera in tv: trama

Siamo a Los Angeles del 1965 dove una donna vedova insieme con le sue due figlie fanno sedute alla tavola degli spiriti per ingannare gli sprovveduti che cercano un contatto con le anime dell’aldilà. Un giorno aggiungono alle loro consuete frodi spiritiche un nuovo trucco, ma finiscono per attirare senza volerlo un autentico spirito maligno nella propria casa. Lo spirito si impossessa della figlia più piccola che viene posseduta senza pietà. La famiglia dovrà attraversare momenti di terrore e affrontare paure inimmaginabili nel tentativo di salvare la bambina dallo spirito malvagio e rispedirlo nell’aldilà. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE DEL FILM

Ouija L’origine del male film stasera in tv: curiosità

Si tratta di un prequel del primo capitolo intitolato semplicemente Ouija .

. Questa seconda pellicola, come la prima, si ispira a un film cult del genere horror ossia L’evocazione – The conjuring.

La storia del film è ambientata nella stessa casa del precedente, ma 50 anni prima. Mike Flanagan, per ricreare un horror in stile anni ’70, si è servito di alcune tecniche come ad esempio l’utilizzo di particolari obiettivi vintage.

https://www.youtube.com/watch?v=TqF3z0ew9nw

