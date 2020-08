Sei mai stata sulla luna è il film stasera in tv giovedì 6 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sei mai stata sulla luna film stasera in tv: cast

LA regia è di Paolo Genovese. Il cast è composto da Raoul Bova, Neri Marcorè, Sabrina Impacciatore, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Dino Abbrescia, Paolo Sassanelli, Giulia Michelini, Pietro Sermonti, Rolando Ravello, Nino Frassica, Liz Solari.

Sei mai stata sulla luna film stasera in tv: trama

Guia (Liz Solari) è una donna di 30 anni nel pieno della sua carriera: lavora in un’importante rivista internazionale di moda, possiede come auto spider lussuosa, quando viaggia gode di un jet privato, vive tra Milano e Parigi. Sembra proprio che Guia abbia tutto, ma quando eredita la grande masseria di famiglia le cose cambiano.

Infatti la donna si reca in una sperduto paesino in Puglia e qui incontra un intrigante contadino di nome Renzo (Raul Bova) che le fa capire che nella sua vita manca l’amore vero. Guia però è completamente incapace di raggiungere la felicità, anche quando è davanti a lei.. E quando decide di vendere la proprietà, è proprio Renzo che le fa cambiare idea..

Sei mai stata sulla luna streaming

Sei mai stata sulla luna streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Sei mai stata sulla luna film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=d3PvqSh9xho

