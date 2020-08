To Rome with Love film stasera in tv 6 agosto: cast, trama, streaming

To Rome with Love è il film stasera in tv giovedì 6 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

To Rome with Love film stasera in tv: cast

La regia è di Woody Allen. Il cast è composto da Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penelope Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, Ellen Page, Antonio Albanese, Alessandra Mastronardi, Ornella Muti, Alison Pill, Flavio Parenti, Riccardo Scamarcio, Alessandro Tiberi, Fabio Armiliato.

To Rome with Love film stasera in tv: trama

La divisione in episodi ci fa vivere vari spaccati del quotidiano della vita capitolina, osservando luoghi e storie di italiani e di stranieri in vacanza. Hayley, turista americana, incontra l’avvocato Michelangelo e tra i due è subito colpo di fulmine. I genitori di lei, Phyllis, psichiatra, e Jerry, produttore discografico ora in pensione, giungono in città per incontrare figlia e futuro genero.

Antonio e Milly arrivano da Pordenone per incontrare gli altolocati genitori di lui. Lei finisce per perdersi e lui si ritrova ad avere a che fare con la prostituta Anna. Jack, studente di architettura, è alle prese con problemi di cuore. Per una serie di circostanze, Leopoldo Pisanello, illustre sconociuto, si ritrova al centro di una follia mediatica…

To Rome with Love streaming

To Rome with Love streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

To Rome with Love film stasera in tv: trailer

