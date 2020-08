Asso è il film stasera in tv 7 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Asso film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1981

REGIA: Castellano, Pipolo

CAST: Adriano Celentano, Edwige Fenech, Renato Salvatori, Pippo Santonastaso, Gianni Magni, Elisabetta Viviani, Sylva Koscina, Leonardo Cassio, Sandro Ghiani

DURATA: 95 Minuti

Asso film stasera in tv: trama

Asso promette a se stesso e alla moglie Silvia di rinunciare per sempre al mondo del gioco delle carte, dove è conosciuto per la sua indubbia abilità. Ma già alla prima notte di nozze non resiste alla tentazione e Asso va al solito bar dove gioca e vince una grossa somma battendo il Marsigliese, uno dei suoi più pericolosi rivali. Al rientro a casa all’alba incontra il Sicario, che lo uccide freddamente, per ordine di Bretella, il proprietario del bar, invidioso di Asso sia per la sua fortuna al gioco che in amore. Anche se morto, Asso ottiene il permesso di tornare dalla moglie, e dopo averla convinta di essere ormai niente più che un fantasma, promette di cercarle un marito facoltoso per assicurarle un futuro…

Asso film stasera in tv: curiosità

In questa pellicola Adriano Celentano e Edwige Fenech sono al loro primo film insieme.

La scena della morte di Asso è stata girata presso il Naviglio Grande, nella località di Gaggiano. Altre località utilizzate per le riprese sono: l’Ippodromo del Mirabello di Monza, il Royal Hotel a Sanremo, Villa Belgiojoso Bonaparte. Alcune scene dell’inseguimento in macchina, come gran parte del film, sono stati girati a Milano.

Altre scene dell’inseguimento in macchina sono state girate a Corsico.

Altre scene dell’inseguimento in macchina sono state girate a Corsico. La colonna sonora I Adore You, composta da Detto Mariano e cantata da Douglas Meakin, è stata utilizzata nel 1982 in altri due film: W la Foca e La casa Stregata con Renato Pozzetto e Gloria Guida.

Douglas Meakin il cantante della colonna sonora è stato compagno di scuola di Ringo Starr, tra il 1966 e il 1970.

Asso streaming

Asso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Asso film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=7Lw4XKkhktY

