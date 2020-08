Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo è il film stasera in tv venerdì 7 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Seeking a friend for the end of the world

USCITO IL: 17 gennaio 2013

GENERE: Commedia, Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2012

REGIA: Lorene Scafaria

CAST: Steve Carell, Keira Knightley, Connie Britton, Melanie Lynskey, Adam Brody, T.J. Miller, Patton Oswalt, Gillian Jacobs, Derek Luke, Melinda Dillon

DURATA: 101 Minuti

Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo film stasera in tv: trama

Tra poche settimane un enorme asteroide, che gli astronomi hanno chiamato Matilda, si scontrerà con la Terra provocandone la completa distruzione. In tutta la Terra la gente è in preda alla completa disperazione in attesa della catastrofe; ovunque ci sono tumulti e saccheggi. Dodge, un assicuratore abbandonato dalla moglie, ha un unico desiderio: rivedere Olivia, il suo amore di gioventù. Ma in questi momenti terribili incontra Penny, una giovane vicina di casa in preda alla disperazione per l’idea di non poter più raggiungere i familiari che vivono in Gran Bretagna, dato che tutti i voli sono stati annullati. I due decidono di mettersi in viaggio per aiutarsi reciprocamente: Penny lo accompagnerà da Olivia e Dodge la porterà da qualcuno che possiede un aereo privato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo film stasera in tv: curiosità

L’asteroide non appare mai nel film, ma si vede solo nel poster del film.

Keira Knightley fece piangere tutto il cast durante le riprese della scena in cui telefona alla sua famiglia per l’ultima volta.

All’inizio il personaggio di Keira Knightley dice che potrebbe dormire durante l’apocalisse. Nella scena finale, durante l’apocalisse, lei è a letto.

Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo film stasera in tv:

Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/XnceF9xXeZM

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili