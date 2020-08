Innamorato Pazzo è il film stasera in tv venerdì 7 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Innamorato Pazzo film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1981

REGIA: Pipolo, Castellano

CAST: Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi, Milla Sannoner, Enzo Garinei, Corrado Olmi, Franco Diogene, Leonardo Cassio, Tiberio Murgia, Jimmy il Fenomeno, Giulia Scutilli

DURATA: 102 Minuti

Innamorato Pazzo film stasera in tv: trama

Cristina di SanTulipe (Ornella Muti) è una principessa che accompagna sua padre in Italia, precisamente a Roma, per tentare di richiedere e ottenere un grosso prestito con lo scopo di salvare l’economia del loro Paese. La giovane sfugge ai controlli delle guardie del corpo ed esce da sola nella capitale, dove fa la conoscenza di Barnaba Cecchini (Adriano Celentano) un autista di autobus. Fin dal primo istante, l’uomo resta affascinato dalla bellissima Cristina, così si offre di farle fare un giro turistico di Roma. La principessa così accetta e vuole fuggire insieme al simpatico romano, ma è promessa sposa a un nobile..

Innamorato Pazzo film stasera in tv: curiosità

Anche se il film è ambientato a Roma, le scene sono state girate a Como.

La famiglia Saint Tulipe si ispira ai Grimaldi, famiglia reale di Monaco.

Il condominio in cui abita Barnaba Cecchini è lo stesso dove è ambientato il film del 1956 con Totò e Peppino De Filippo La banda degli onesti di Camillo Mastrocinque.

Innamorato Pazzo streaming

Innamorato Pazzo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Innamorato Pazzo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/ThWYA6Sjz1I

