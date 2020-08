Sarah Kohr Fuga sulle Alpi è il film stasera in tv venerdì 7 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sarah Kohr Fuga sulle Alpi film stasera in tv: cast

Fanno parte del cast dei film tv targati ZDF, canale televisivo tedesco: Lisa Maria Potthoff, Herbert Knaup, Corinna Kirchhoff.

Sarah Kohr Fuga sulle Alpi film stasera in tv: trama

Durante un’operazione di routine, Sarah, una giovane poliziotta, uccide per errore un testimone di un omicidio di mafia. Essendo molto scossa per l’accaduto, decide di partire per una vacanza. Mentre è in aeroporto assiste per caso all’omicidio del secondo testimone del processo. Con riflessi pronti riesce a portare in salvo il terzo ed ultimo testimone: un bambino.

Sarah Kohr Fuga sulle Alpi streaming

Sarah Kohr Fuga sulle Alpi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

