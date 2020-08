Il circolo degli inganni è il film stasera in tv venerdì 7 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il circolo degli inganni film stasera in tv: cast

La regia è di Jessica Janos. Il cast è composto da Dana Davis, Jesse Ruda, James William O’Halloran, Elizabeth Leiner, Jessica Borden, Hunter Cross, Clint Jung, Nawal Bengholam, Leigh-Ann Rose, Katrina Nelson.

Il circolo degli inganni film stasera in tv: trama

A seguito di un aborto spontaneo, il rapporto tra Laurie e Grant va in crisi e, nella speranza di recuperarlo, decidono di trasferirsi lontano dalla città, in un quartiere residenziale. Dopo una cena di benvenuto offerta da Rachel e Derrick, loro vicini di casa, vengono invitati ad una festa privata a cui partecipano alcuni abitanti del quartiere. Si tratta di un incontro di scambisti. Laurie inizialmente riluttante all’idea, pur di salvare il suo matrimonio accetta l’invito e quella sera ha un incontro con Noah Cramer.

Dopo quella notte, Noah comincia a stalkerare Laurie, che decide così di parlarne con Grant. Grant dal canto suo si arrabbia e arriva a minacciare di morte lo stesso Noah che, per una strana coincidenza, viene trovato morto due giorni dopo. La polizia sospetta di Grant e quando trova le sue impronte digitali sul cadavere, non può far altro che arrestarlo, ma i conti non tornano. Laurie prosegue le indagini per conto suo e si rivolge a Olivia, moglie di Noah scoprendo come sono andate realmente le cose…

Il circolo degli inganni streaming

Il circolo degli inganni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

